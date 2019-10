Merkel: Dürfen Verzagtheit nicht zulassen

Berlin.Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Verdienste von Bürgerinnen und Bürgern in der damaligen DDR beim Fall der Mauer gewürdigt. Seither sei viel erreicht worden, erklärte sie am Dienstag und fügte hinzu: „Es liegt aber noch einiges vor uns.“ Das Motto zum Tag der Deutschen Einheit an diesem Donnerstag sei daher mit „Mut verbindet“ 30 Jahre nach der friedlichen Revolution sehr gut gewählt.

„Mit diesem Mut und dieser Entschlossenheit haben Menschen mit DDR-Biografie immer wieder Veränderungen angepackt und Herausforderungen gemeistert“, erklärte Kramp-Karrenbauer weiter. „Der Mut von damals sollte uns aber Vorbild und Ansporn sein, den gemeinsamen Weg weiter zu gehen.“

Die CDU-Vorsitzende ergänzte: „Unser Dank gilt aber auch unseren Freunden in Polen, Tschechien und Ungarn. Wir dürfen nie vergessen, welchen Verdienst sie um die deutsche Wiedervereinigung und damit den europäischen Einigungsprozess hatten.“ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zuvor an die Ostdeutschen appelliert, sich selbstbewusst in die deutsche Gesellschaft einzubringen. Dazu sei es notwendig, sich an die Anfangszeit der deutschen Wiedervereinigung zu erinnern. „Damals haben wir auch unsere Stimme erhoben, und damals haben wir doch auch den Mund aufgemacht.“ Es sei nicht alles sofort verstanden worden. „Diese Stimme der neuen Bundesländer, die Stimme der Bürgerinnen und der Bürger, die hier leben, die kann eher wieder lauter werden, als dass sie verstummt.“ Viele Menschen mit DDR-Biografie hätten gehofft, dass es schneller wird wie in den alten Bundesländern. Aber nach 30 Jahren sagten sich manche, wenn es jetzt nicht passiert sei, werde es auch in Zukunft auch nicht passieren. „Diese Verzagtheit (...) sollten wir nicht zulassen.“

Günther räumt Fehler ein

Merkel erinnerte daran, dass nach der Wiedervereinigung viele junge Leute in den Westen gegangen sind. „Man muss den alten Bundesländern immer wieder sagen, dass ihr Wohlstand – in Bayern und Baden-Württemberg – ganz wesentlich heute mitbestimmt wird von jungen Menschen aus den neuen Ländern, die mehr oder weniger freiwillig in die alten Bundesländer gegangen sind und dort heute ihren Beitrag leisten.“

Das Bundesland Schleswig-Holstein ist am Mittwoch und am Donnerstag Gastgeber der zentralen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit. Ministerpräsident Daniel Günther sagte dieser Zeitung: „Wir müssen realistisch sehen, dass wir nicht überall das umgesetzt haben, was die Menschen erwartet haben. Wir haben in 29 Jahren der Einheit noch nicht geschafft, Gleichheit in den Lebensverhältnissen herzustellen.“ Günther wird zu der Feier in Kiel unter anderem Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßen. dpa/kk

