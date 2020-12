Merkel für weitere Maßnahmen

Berlin.Die Maske nur unter der Nase, unter dem Kinn oder gleich ganz ohne: Damit dieses Bild in den Zügen vor allem während der Weihnachtszeit die Ausnahme bleibt, wollen die Deutsche Bahn und die Bundespolizei die Einhaltung der Maskenpflicht im Dezember verstärkt kontrollieren. Mit einem bundesweiten Aktionstag machten der Konzern und die Bundespolizei am Montag auf die Maßnahmen aufmerksam.

Unterdessen schlägt die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Reihenfolge für Massenimpfungen vor: Gut acht Millionen Menschen sollen zuerst geimpft werden: Menschen im Alter von über 80 Jahren, Pflegekräfte sowie Beschäftigte in Notaufnahmen und Covid-19-Stationen. Das geht aus einem am Montag bekanntgewordenen Empfehlungsentwurf der Stiko am Robert Koch-Institut hervor. Ziel sei es, schwere Covid-19-Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern, Personen mit einem erhöhten arbeitsbedingten Infektionsrisiko zu schützen sowie das Einschleppen des Erregers in besonders gefährdete Gruppen zu verhindern.

Lob für Bayerns Schritt

Bisher handelt es sich laut Bundesgesundheitsministerium um eine vorläufige Empfehlung, weil es zunächst eine Zulassung von Impfstoffen durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) geben müsse. Zu dem Entwurf können noch bis Donnerstag Stellungnahmen abgegeben werden. Auf Basis der Empfehlung erstellt dann das Gesundheitsministerium eine Rechtsverordnung, die noch im Dezember veröffentlicht werden soll.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen Entscheidungen über weitergehende Maßnahmen noch vor Weihnachten für nötig. Gegenwärtig werde ihr zu viel über Glühweinstände gesprochen und zu wenig über die Krankenschwestern und Pflegekräfte, die unter Hochdruck und mit großem Einsatz auf den Intensivstationen und in den Pflegeheimen arbeiten müssten, sagte Merkel am Montag nach Angaben von Sitzungsteilnehmern in einer Video-Sitzung der Unionsfraktion.

Mit den Ministerpräsidenten werde man in den nächsten Tagen weiter beraten, kündigte Merkel demnach an. Akzeptanz würden die Maßnahmen immer dann finden, wenn Bund und Länder gemeinsam entscheiden würden. Merkel lobte die Entscheidungen in Bayern als Schritte in die richtige Richtung.

Bund und Länder hatten vereinbart, bei Familientreffen vom 23. Dezember bis längstens 1. Januar zehn Personen plus Kinder zuzulassen. Ansonsten dürfen maximal fünf Leute aus zwei Hausständen zusammen sein.

In Bayern hat das Kabinett beschlossen, diese Lockerungen nur vom 23. bis zum 26. Dezember aufrecht zu erhalten. In Baden-Württemberg ist dies auf den 23. bis 27. Dezember beschränkt.

In Berlin sind über die gesamten Feiertage maximal fünf Leute erlaubt. Auch in anderen Bundesländern wird darüber nachgedacht, von Erleichterungen über die Feiertage abzurücken. dpa

