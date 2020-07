Metzger vor dem Aus

Main-Tauber-Kreis.Junge Leute, die Metzger werden wollen, können ab dem kommenden Schuljahr nicht mehr im Main-Tauber-Kreis den Unterricht besuchen. Eine Unterschriftenaktion will das kurz vor dem Aus noch verhindern. Der Fleischer, Metzger oder Schlachter – die Bezeichnung variiert je nach Landstrich – ist ein jahrhundertealter Traditionsberuf.

Doch die Ausbildung dümpelt nicht nur im Main-Tauber-Kreis vor sich hin. Die Zahlen sanken in der Vergangenheit Jahr für Jahr. Das liegt nicht an den Ausbildungsbetrieben, die engagiert für Nachwuchs werben, sondern vielmehr am mangelnden Interesse bei jungen Leuten für den Beruf.

Um weiter vor Ort zu sein, hat sich der Innungsobermeister Jürgen Sendelbach immer für den Erhalt des Bad Mergentheimer Berufsschulstandorts eingesetzt. Die kürzlich von Manfred Silberzahn initiierte Unterschriftenliste stellt für ihn „ein letzter Strohhalm“ dar.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.07.2020