Meyer-Finissage im Doppelpack

Zum Abschluss gibt es einen künstlerischen „Doppelpack“ in der Volksbank: Nach vier Monaten geht die Ausstellung von Michel Meyer, „Die Jas und die Neins – Malerei 2016 – 2019“ in der Volksbank Weinheim, Bismarckstraße 1, mit einer Finissage am Donnerstag, 23. Januar, ab 19 Uhr zu Ende.

Am gleichen Abend geht auch die kleine, feine Präsentation der Arbeiten von Anne Sommer-Meyer in der Reihe Kunst im Zwischenraum nebenan in den Räumen des Private Banking der Volksbank Weinheim in der Villa Hagander (gleich nebenan) zu Ende. Auch diese Arbeiten können am 23. Januar ein letztes Mal besichtigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Künstler. wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.01.2020