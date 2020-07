Michael Altinger und Co. strapazieren die Lachmuskeln

Igersheim.Wenn alles klappt und die Igersheimer weiterhin so gut durch die Corona-Krise kommen, dann werden Michael Altinger am 6. September, Sascha Korf am 13. September und HG. Butzko am 19. September in einem erstmals in Igersheim organisierten Open-Air-Kultur-Sommer Gastspiele geben.

An drei Wochenenden

Die drei Top-Kabarettisten sind dann statt an den im Kulturkeller gebuchten Terminen nun an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden auf dem Igersheimer Sportplatz zu erleben.

Niemand, am allerwenigsten die Verantwortlichen im Rathaus und die Ehrenamtlichen im Kulturkreis, wollen aufs Spiel setzen, was alle monatelang im Lockdown geschafft haben: eine geringe Ansteckungsgefahr aufgrund sehr weniger Infektionsfälle.

Es sollte zu schaffen sein

Wenn sich die Gemeinde und die Region weiterhin so gut gegen die Coronaviren behaupten, müssten es doch zu schaffen sein, der Gesellschaft diese Kultur-Highlights mit drei der bekanntesten Kabarettisten Deutschlands, die für 2020 verpflichtet waren, zu ermöglichen – in aller Vorsicht und unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienevorschriften und mit der richtigen Kleidung für eine Open-Air-Veranstaltung. Die Macher gehen die Sache optimistisch und verantwortungsvoll an – -und hoffen, dass diese Lösung auch für die Besucher, die Igersheimer Kabarettfreunde, perfekt ist.

Es wäre doch ein Jammer, wenn die wunderbaren Künstler samt und sonders coronabedingt den Igersheimer Kulturfans entgehen würden.

Grandioser Abend

Nach dem grandiosen Kabarettabend mit Martina Schwarzmann am 7. März war Schluss mit Kultur. Michael Altinger, das Tauber-Festival für Nachwuchs-Comedians, die Jüdischen Kulturtage und Anne Folger – alles aufgrund des Lockdowns zumindest vorerst passée. Wie auch das Gassenfest und zahlreiche Veranstaltungen der Vereine.

Viele Veranstaltungen müssen ins Jahr 2021 oder sogar auf 2022 verschoben werden oder fallen sogar ganz aus. Aber ein paar können für die Gäste in den Spätsommer in einer Veranstaltungsreihe zusammengezogen werden.

Die Verantwortlichen stemmen sich mit Kreativität und Solidarität mit den Künstlern und Kulturfans gegen ein Jahr ohne große Kleinkunst. Es gibt Wege, Kultur auch mit Sicherheits- und Hygienekonzept zu genießen. Auch in Igersheim. Und vor allem im Freien bei genügend Abstand für die Besucher.

Sicherheit groß geschrieben

Die Macher haben sich deshalb dazu entschlossen, zwar im Hinblick auf das Wetter etwas auf Risiko zu setzen, dafür aber in Punkto Ansteckungsgefahr auf größtmögliche Sicherheit.

Noch stehen die genauen Details nicht alle fest – so müssen sie die jeweils gültigen Corona-Verordnungen beachten und werden erst Mitte Juli mit dem Vorverkauf starten können.

Aber die Gäste können sich gerne schon mal die Termine notieren und frei halten. Nachdem alle Künstler zugesagt haben, wird in Sachen Vorbereitung Gas gegeben.

An Kinder gedacht

Und wenn schon eine Bühne auf dem Sportgelände aufgebaut wird, dann sollen natürlich auch die Kinder mit ihren Eltern einen super Ferienabschluss bekommen. Es ist nämlich – ebenso als Open-Air-Kinder-/Familientheater – am 9. September das Faro-Theater mit „Ich glaub’ mich küsst ein Schwein“ und am 13. September Lothar Lempp mit „Clown Lo“ für Auftritte auf dieser Open-Air-Bühne auf dem Sportplatz gebucht.

