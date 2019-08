Michael Mack ist nur schwer zu ersetzen

Es sah am Ende der Vorrunde noch ganz danach aus als könnte dem TSV Hohebach im dritten Anlauf nach dem Abstieg 2016 die Rückkehr in die A3 gelingen, denn mit nur einer einzigen Niederlage überwinterten die Jagsttäler auf dem Platz an der Sonne.

In der zweiten Halbserie konnten sie an diese Leistungen nicht mehr anknüpfen und mussten sich am Ende mit Rang vier zufrieden geben. Das Team von Sebbi Rizza wahrte zwar auch in der Rückrunde seinen Heimnimbus und blieb als einziges Team vor eigenem Publikum ungeschlagen, bot aber auswärts einige ganz schwache Vorstellungen und holte in zwölf Gastspielen nur bescheidene 13 Punkte – eindeutig zu wenige für ein Team mit Aufstiegsambitionen. Mit Innenverteidiger Henry Egner fiel in der Winterpause ein Abwehr-Stabilisator aus, mit eine Ursache dafür, dass es in der Rückrunde praktisch fast dreimal so viele Gegentreffer (29) setzte wie in der Vorrunde (zehn). Wie von ihm schon vor der Runde angekündigt, war für Sebbi Rizza im Sommer Schluss – mit Joe Strauß Brix steht nun erneut ein lokales Trainer-Urgestein auf der Kommandobrücke. Strauß coachte zuletzt zwei Jahre lang die SGM Taubertal/Röttingen. „Den TSV Hohebach zeichnet ein guter Zusammenhalt aus“, hat er einen sehr positiven ersten Eindruck. Sorgenfalten versucht bei ihm aber die Tatsache, dass sich Michael Mack nach Wachbach verändert hat.

„Er war nicht nur der Kapitän, sondern auch mit 15 Treffern der mit Abstand beste Torschütze. Dieser Verlust tut natürlich sehr weh“, bedauert der neue TSV-Trainer. „In dieser Saison dürfte es schwer werden, zumal mit Sindelbachtal und Dörzbach/Klepsau – für mich der Top-Favorit – zwei sehr starke Mannschaften dazugekommen sind. Wenn bei uns alle an Bord sind, haben wir eine gestandene Mannschaft und wollen natürlich auch oben mitspielen“, blickt der erfahrene Trainer nach vorn.

