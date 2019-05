Köln.Ford will künftig jede Baureihe mit mindestens einer elektrifizierten Antriebsvariante anbieten. Der Kölner Hersteller hat zum Start dieser Initiative einen Mild-Hybrid für Fiesta und Focus in Aussicht gestellt. Der soll Anfang 2020 in den Handel kommen. Dafür erweitern die Kölner ihren 1,0 Liter großen Turbo-Dreizylinder-Benziner um einen elektrischen Startergenerator mit 48-Volt-Technik. Der hilft beim Anfahren, verlängert die Start-Stopp-Phasen und kann beim Bremsen mehr Energie zurückgewinnen, erläutert der Hersteller und stellt deutlich reduzierte Verbrauchswerte in Aussicht. So sei der Fiesta dann mit 4,9 Litern, der größere Focus sogar mit 4,7 Litern zufrieden. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.05.2019