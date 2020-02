Mirai – so heißt die Zukunft

Mannheim.Ein bisschen sieht es aus, als sei ein Ufo auf dem Parkplatz gelandet. Rundum Ecken und Kanten, Lichtelemente und Lufteinlässe. Beim Mirai ist der Name Programm, denn aus dem Japanischen übersetzt heißt das Toyota-Modell „Zukunft“. Und die soll sauber sein – aber auch den Radius der Autofahrer nicht unnötig einschränken. Und wer – besonders an kalten Tagen – einmal mit einem batteriebetriebenen Elektroauto unterwegs war, weiß, was ein kleiner Radius bedeutet. Die Lösung könnte im Wasserstoff liegen – und Toyota war mit dem Mirai der erste Hersteller eines in Serie gefertigte Brennstoffzellen-Autos auf deutschen Straßen.

Inzwischen haben sich noch andere Autobauer dazugesellt, der neue Mirai steht in Japan für Spätherbst in den Startlöchern und soll im kommenden Jahr auch nach Deutschland kommen. Das Prinzip des Mirai lässt sich schnell zusammenfassen: Den Antrieb übernimmt ein Elektromotor, der mit Strom aus der chemischen Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff in einer Brennstoffzelle betrieben wird. Das einzige Abfallprodukt im Betrieb ist Wasserdampf. Neben dieser Emissionsfreiheit zeichnen sich Brennstoffzellen-Fahrzeuge durch ihre hohe Alltagstauglichkeit aus, denn sie bieten eine gute Reichweite und lassen sich schnell betanken.

Rund 350 Kilometer weit ist der Mirai im Test gekommen. Das liegt vermutlich am nicht mehr ganz neuen Konzept. Der Hyundai Nexo hatte kürzlich im Test fast 600 Kilometer geschafft. Dennoch: Das wachsende Tankstellennetz von inzwischen nahezu 100 Zapfsäulen in Deutschland ermöglicht es, selbst auf der Langstrecke problemlos nachtanken zu können. Und das dauert nicht länger als bei einem Verbrenner. Der Wasserstoff wird dann innerhalb von drei Minuten unter hohem Druck von bis zu 700 Bar in zwei widerstandsfähigen Tanks gespeichert.

Kaum Windgeräusche

Natürlich ist es nicht ganz unkompliziert, Wasserstoff herzustellen. Es braucht viel Energie, die aber regenerativ gewonnen werden kann. Eine schöne Aufgabe für die Forschung, denn für die Industrie wird das farb- und geschmacklose Gas immer wichtiger werden. Und für Fahrzeuge auf der Distanz.

Diese meistert der Toyota problemlos. Bestens gedämmt dringen kaum Windgeräusche an die Ohren der Passagiere, die Federung arbeitet anstandslos und dank des tiefen Schwerpunktes erfreut der Mirai mit einer hohen Kurvenstabilität. Wie es sich für einen Elektromotor gehört, ist die Beschleunigung kraftvoll und erfolgt ansatzlos – bis zu einer respektablen Höchstgeschwindigkeit von 178 km/h. Währendessen fährt nicht immer die Angst wie am Steuer eines batteriebetriebenen Elektrofahrzeues mit, dessen Reichweite dann wie Butter in der Sonne schmilzt.

Fast 80 000 Euro sind ein stolzer Preis, der jedoch bei einer höheren Stückzahl sinken wird. Schlaue Autohersteller sollten sich nicht auf den Batterieantrieb versteifen. Sehr viel alltagstauglicher und damit konsumentenfreundlicher ist der Antrieb mit Wasserstoff und Brennstoffzelle. Der Mirai trägt seinen Namen zu Recht, auf in die Zukunft!

