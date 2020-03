Miramar und Hallenbad zu

Nun hat sich auch der Betreiber des Weinheimer Freizeitbades Miramar zur Schließung entschlossen. „Wegen der aktuellen, zunehmend dynamischen Entwicklung der Corona-Krise sehen wir uns veranlasst, unseren Betrieb mit Öffnungszeitende nach dem 15. März nach einer sehr gründlichen Abwägung für eine noch nicht bekannte Zeitdauer einstellen zu müssen. Diese Entscheidung wurde auf Basis der allgemeinen Entwicklung getroffen, die wir von Anfang an auch international täglich sehr aufmerksam verantwortlich verfolgt haben“, teilte Badbetreiber Marcus Steinhart mit. Allerdings verwies er auch darauf, dass es zahlreiche Experten gebe, die ein Bad wie das Miramar „als nicht problematisch einordnen, was Infektionen angeht, sondern eher im Gegenteil darauf hinweisen, dass durch das gechlorte Wasser, Chlor in der Luft, eine hohe Luftfeuchtigkeit und Wärme Viren eine absolut ungünstige Umgebung haben“.

Zudem würden sportliche Betätigungen wie Schwimmen und auch das regelmäßige Saunieren die Abwehrkräfte stärken. Durch die Schließung entfalle dieses gesundheitsfördernde Angebot für die Bevölkerung. Steinhart weiter: „Selbstverständlich tragen wir die allgemeine Last mit – tatsächlich ist aber offen, ob aktuelle Entwicklungen und behördliche Entscheidungen diese Krise lindern oder befördern werden.“

Nach Angaben des Miramar hatten die Besucherzahlen in den vergangenen Tagen ohnehin stark abgenommen. So seien seit mehr als einer Woche täglich deutlich weniger als 1000 Besucher im Bad gewesen. Dieser Eindruck bestätigte sich auch am Sonntag: Der große Parkplatz am Waidsee war so leer wie lange nicht.

Treff für alle Altersgruppen

Auch das Hallenbad „HaWei“ samt Salzgrotte bleibt bis auf Weitere geschlossen. Die Stadtwerke Weinheim schreiben dazu: „Grund für die Schließung ist das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland. Die Präventivmaßnahme soll ebenfalls dazu beitragen, das Ansteckungsrisiko mit dem neuartigen Coronavirus zu verringern und dessen Ausbreitung zu verlangsamen. Das Hallenbad ist Treffpunkt für alle Altersgruppen, auch viele ältere Menschen zählen zu den Stammgästen. Diese gilt es, besonders zu schützen. Die Sicherheit von Mitarbeitern und Gästen hat oberste Priorität. Das Wichtigste für den eigenen Schutz und den anderer sei aber nach wie vor: Abstand halten und Hände waschen.“

Die Stadtwerke Weinheim stehen in engem Austausch mit Verbänden und den zuständigen Behörden. Bei den Entscheidungen orientieren sie sich an den Maßgaben und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sowie der Bundes- und Landesbehörden. pro/whm

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020