„Miss Germany“-Wahl ohne Bikinis

Rust.Die Vorbereitungen zur Wahl der diesjährigen „Miss Germany“ gehen in die entscheidende Phase: Nach einem sieben Tage dauernden Trainingscamp auf der spanischen Insel Fuerteventura bereiten sich die 16 Finalistinnen in Rust bei Freiburg vor, wie die Veranstalter dort gestern mitteilten. Auf dem Programm stehe unter anderem ein tägliches Catwalk-Training. Dieses Üben auf dem Laufsteg solle helfen, den jungen Frauen ein sicheres Auftreten zu geben. Die Wahl ist am kommenden Samstag im Europa-Park in Rust. Es treten 16 Frauen im Alter von 19 Jahren bis 28 Jahren an. Die Teilnehmerinnen gehen erstmals ausschließlich im Abendkleid sowie in Freizeitmode auf den Laufsteg. Vorstellungsrunden im Bikini oder in anderer Bademode soll es, im Gegensatz zu bisher, künftig nicht mehr geben. Bild: dpa

