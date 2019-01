Miss Marple aus Frankreich

Alter schützt vor Neugier nicht. So auch bei Madame Louise Bertin, die mit ihrer Pariser Bäckerei selbst den französischen Präsidenten beliefert. Eines Tages sieht sie, wie an einem Fenster des Nachbarhauses eine blutverschmierte Hand herunterrutscht. Die Polizei hält sie für eine Wichtigtuerin, aber Madame Bertin steckt ihre Nase überall hinein und treibt den ermittelnden Kommissar in den Wahnsinn. Julie Massons „Madame Bertin steht früh auf“ ist ein humorvoller Krimi in der Tradition von Miss Marple. Die Handlung ist zwar nicht immer sonderlich realistisch. Welcher Polizist lässt schon eine Zivilistin einen Tatort untersuchen? Dafür besticht Madame Bertin mit Scharfsinn und Charme und glänzt als Gegenpart zur vermeintlich unfähigen Polizei. Ein unterhaltsamer Roman mit viel Lokalkolorit (Rowohlt Verlag, Reinbek, 304 Seiten, 9,99 Euro) dpa

