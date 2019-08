Mission Bezirksliga: FC versucht’s

Wer an 29 von 30 Spieltagen auf Platz eins der Tabelle der Kreisliga A3 Hohenlohe steht, hat verdient die Meisterschaft gewonnen und sich den Aufstieg redlich verdient. Geschafft hat dies die SGM Weikersheim/Schäftersheim, die nach zwei Jahren nun wieder in der Bezirksliga antreten darf. Mit dem 1. FC Igersheim gab es nur am ersten Spieltag einen anderen Tabellenführer.

Um den Vizetitel gab es einen Vierkampf: Zunächst hatten Taubertal/Röttingen und Löffelstelzen/Mergentheim gute Karten, im Verlauf der Saison traten mit Creglingen und Edelfingen noch zwei Mitkonkurrenten auf den Plan. Das Ende ist bekannt, drei Spieltage vor Saisonende setzte sich Aufsteiger SV Edelfingen durch.

Mit zwei spannenden Spielen in der Relegation wurde dann das „Wunder von Edelfingen“ Wirklichkeit und der Durchmarsch von der Kreisliga B4 in die Bezirksliga war perfekt. Im neuen Spielmodus der Relegation traf Edelfingen in Wachbach auf den Bezirksligisten Markelsheim/Elpersheim und setzte sich im Elfmeterschießen durch. Der Gegner im Relegationsspiel hieß dann Langenburg, der Gaildorf bezwungen hatte. In Westgartshausen folgte dann der Fußball-Krimi zweiter Teil: Edelfingen gewann nach Verlängerung und feierte den Aufstieg gebührend.

Apfelbach bleibt in der A3

Dieser Aufstieg hatte positive Folgen für den Vorletzten Apfelbach/Herrenzimmern, der trotz Niederlage im Relegationsspiel in Bieberehren gegen den SV Harthausen in der A3 bleiben konnte. Bedingt auch dadurch, dass Hollenbach II mit Bezirksligaabsteiger SV Mulfingen eine Spielgemeinschaft gründete und einen Platz in der A3 freimachte. Auch Markelsheim/Elpersheim musste nach einem Jahr Bezirksliga zurück in die A3, die mit B4-Meister TSV Blaufelden und B4-Vize SV Harthausen, der sich im Relegationsspiel durchgesetzt hatte, Zuwachs bekam. Als direkter Absteiger erwischte es den TSV Dörzbach/Klepsau, der ab Spieltag sieben Tabellenletzter war und den Abgang von fünf Stammspielern nicht verkraften konnte.

In der Umfrage nach dem Titelfavoriten stehen mit den beiden Bezirksligaabsteigern Markelsheim/Elpersheim (neun Mal genannt) und Mulfingen/Hollenbach II (elf Mal) zwei Mannschaften im Fokus. Im weiteren Kreis sind der FC Creglingen (vier Mal) und die SGM Taubertal/Röttingen (drei Mal) anzusiedeln. Die SGM Löffelstelzen/Mergentheim (zweimal) und die Spvgg. Gammesfeld (einmal) sind als Außenseiter zu betrachten.

Vier neue Trainer

Vier Mal gab es Veränderungen auf der Trainerposition. Bereits in der Rückrunde trennte sich Apfelbach/Herrenzimmern von Peter Lanig und Rudi Mauritz, interimsweise half Ex-Spieler Florian Haag aus. Als neuen Spielertrainer konnte die Spvgg. Artur Anders (kommt aus Markelsheim) verpflichten. Ebenfalls vorzeitig musste Klaus Kraft beim TV Niederstetten aufhören, für ihn sprang Jürgen Esslinger in die Bresche. Der neue Mann ist höherklassig im Fußball unterwegs gewesen, heißt Visar Rushiti und will als Spielertrainer mit dem TV einiges auf den Weg bringen (siehe Interview auf Seite 42). In Bieringen heißt der neue Mann Sören Klingmann und bei der SGM Taubertal/Röttingen kommt für den nach Hohebach gewechselten Joe Strauß-Brix Volker Hörner, sein Co-Trainer wird Mark Pietrowski.

Mit dem zehnten Platz war man beim SC Amrichshausen nicht unbedingt zufrieden, in der ersten Tabellenhälfte wollte man die Saison beenden. Nun heißt das Saisonziel „einstellig“. Es gab viele Veränderungen im Team, sieben Spieler hören auf oder pausieren. Darunter auch die bewährten Stammkräfte Mathias und Stefan Beetz. Neun, darunter fünf aus der eigenen Jugend, frischen den Kader auf.

Komplizierte Runde

Es war eine komplizierte Runde für die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern, und am Ende entging man mit etwas Glück dem Abstieg. Personalmangel heißt das Problem, und es ist bewundernswert, wie es Vorstand und Abteilungsleiter Eberhardt Wendt und seinen Mitstreitern gelungen ist, die Eigenständigkeit zu bewahren und erneut eine gute Mannschaft in die neue Saison zu schicken. „Eine ordentliche Runde spielen und sich weiterentwickeln“ heißt das Ziel. Der Kader bleibt klein, der neue Spielertrainer Artur Anders hat eine große Aufgabe zu bewältigen.

Nicht viel Neues gibt es bei der DJK Bieringen, die den Klassenerhalt anstrebt. In der vergangenen Runde gelang erst im Schlussdrittel der Ligaverbleib. Mit dem Weggang von Lukas Fluhrer (geht nach Sindringen) verliert die DJK allerdings ihren Torjäger. Nach zwölf Jahren ist der TSV Blaufelden in die Kreisliga A3 zurückgekehrt und will da auch erst mal bleiben. Spielertrainer Jochen Schneider geht in sein drittes Jahr.

Seit 2013, dem Wiederaufstieg in die Kreisliga A3, versucht der FC Creglingen, wieder in die Bezirksliga zu kommen. In diesen Jahren war der FC immer unter den ersten Fünf zu finden, der große Wurf gelang aber nie. Der letztjährige Dritte will auch diesmal unter die Top Fünf. Trainer Stefan Roth hat bis auf Achim Feidel (geht nach Wachbach) den Kader komplett beisammenhalten können.

