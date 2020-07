Mit 1,2 Promille am Pkw-Steuer

Heilbronn.Ein 72-Jähriger war in der Nacht auf Dienstag in Leingarten mit seinem Fiat Punto unterwegs, obwohl er zuviel getrunken hatte. Nachdem Zeugen die Polizei alarmiert hatten, da der Mann und zwei weitere Personen randaliert hatten und dann weggefahren waren,wurde der Fiat mit den drei Personen gegen 0.30 Uhr in der Eppinger Straße kontrolliert. Der mutmaßliche Fahrer zeigte deutliche Anzeichen für Alkoholeinfluss. Ein Test ergab über 1,2 Promille. Der 72-Jährige musste mit den Beamten ins Krankenhaus kommen und eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. pol

