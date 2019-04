Mit 3,2 Promille Unfall „gebaut“

Grombühl.In der Brückenstraße ereignete sich am Montag gegen 21.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Der Lenker eines Opel Corsa stieß gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Peugeot und schob diesen noch auf einen davor stehenden BMW. Ein Augenzeuge dieses Geschehens wandte sich an einen weiteren Zeugen, der die Polizei verständigte. Eine Streifenbesatzung traf den 50-Jährigen Unfallverursacher noch im Fahrzeug mit laufendem Motor an. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 3,20 Promille festgestellt. Der Würzburger musste sich einer Blutentnahme durch einen Arzt unterziehen. Der verursachte Schaden wurde im niedrigen vierstelligen Bereich angesetzt.

