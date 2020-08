Mit 73 noch als Notarzt im Einsatz

Bad Mergentheim/Öhringen.Der Bad Mergentheimer Giuseppe Lopez ist mit seinen 73 Jahren im weiten Umkreis der älteste aktive Anästhesist und Notarzt. Tätig ist er aktuell noch im Raum Öhringen. In die Kurstadt hatte es den aus Apulien stammenden Mediziner gleich nach dem Studium in Mailand und Rom verschlagen. Hier hatte er Angehörige – mancher wird sich noch an seinen Bruder erinnern, der in Mergentheim Restaurants führte. Als Italiener in Deutschland ein Restaurant zu führen, ist nicht so ganz selten. Doch gleich nach dem Medizinstudium über die Alpen zu wechseln, um im Caritas-Krankenhaus die erste Stelle anzutreten, das ist schon besonders, speziell, wenn mal überhaupt der erste in der Familie ist, der ein Studium anging.

