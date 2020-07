Mit Blick in die Zukunft

Auf geht’s: Bei den Fränkischen Nachrichten herrscht Aufbruchstimmung. Der Verlag rüstet sich für die Zukunft. Was wird sich alles verändern? Ein Überblick.

Investitionen in die digitale Zukunft stehen im Medienhaus im Fokus, so der Geschäftsführer der Fränkischen Nachrichten, Jochen Eichelmann. Geplant ist zunächst ein Relaunch des digitalen Nachrichtenportals „FNweb.de“. Die Website erhält eine deutlich modernere Optik und ein ansprechendes Layout mit einer besseren Nutzerführung, auch und vor allem für mobile Geräte.

Neben dem e-paper, die digitale Zeitung der Fränkischen Nachrichten, mit weiteren leserfreundlichen Funktionen, wird auch ein web-Abo angeboten, mit dem sich die Leserinnen und Leser über die Inhalte der Online-Plattform „FNweb.de“ schnell und übersichtlich informieren können.

Neuer Leiter Digitalgeschäft

Um die Digitalisierung im Medienhaus entsprechend voranzutreiben, wird Dominik Trunk ab dem 1. August als neuer „Leiter Digital“ seine Arbeit aufnehmen. Speziell in den Bereichen der digitalen Werbevermarktung, der crossmedialen Vernetzung und der bezahlten, digitalen Inhalte gilt es, die Herausforderungen der Zukunft anzupacken.

Um noch passendere und interessante Inhalte für Leserinnen und Leser beispielsweise in der lokalen Berichterstattung oder dem Sport anbieten zu können, möchte man zukünftig möglichst genaue Erkenntnisse über das digitale Lese- und Nutzungsverhalten erfahren. Jeder soll die Inhalte erhalten, die seinen Interessen entsprechen, so Jochen Eichelmann. Auch ihrer sozialen Verantwortung sind sich die Fränkischen Nachrichten nach wie vor bewusst: „Wir werden auch weiterhin in die Ausbildung investieren und besetzen ab 1. Oktober beispielsweise eine neue Stelle mit einem dualen Studenten Medien- und Kommunikationswissenschaft direkt in Tauberbischofsheim“, erklärt Jochen Eichelmann.

Neues Anzeigenblatt

Mit der Zusammenlegung der beiden Anzeigenblätter „Extra“ und „Fränkische Wochenpost“ zu einem gemeinsamen Produkt richten die Fränkischen Nachrichten auch hier den Blick in die Zukunft, so Peter Hellerbrand, Leiter Mediavermarktung. Dieses Produkt deckt mit den Ausgaben Buchen, Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim/Wertheim das gesamte FN-Verbreitungsgebiet ab. Für die Kunden gibt es viele neue interessante Anzeigen-Kombinationen mit den FN-Ausgaben. Mit einem neuen, frischen redaktionellen Konzept und weiteren Leseraktionen ist die Fränkische Wochenpost neu strukturiert und zukunftsfähig aufgestellt. Dabei wird das Anzeigenblatt regionale Events, wie etwa die geplanten Taubertäler Kulturtage, unterstützen.

Digitale Ausbildungsmesse

Die Corona-Pandemie verhinderte in den vergangenen Monaten die Durchführung zahlreich geplanter Ausbildungsbörsen im Kreis. Diese Messen stellten bislang sowohl für Auszubildende als auch für Arbeitgeber eine wichtige Plattform dar. Um dem immens breitgefächerten Ausbildungsmarkt in der Region jedoch auch weiterhin Raum zu geben, wird derzeit im Verlag der Fränkischen Nachrichten ein Konzept für eine digitale Bildungsmesse erarbeitet.

Schon seit Jahren gelten die Fränkischen Nachrichten mit ihrem FN-Karrieretag als Motor für die heimische Wirtschaft, so Peter Hellerbrand. Mit dieser neuen digitalen Bildungsmesse will die FN eine Alternative für die ausgefallenen Ausbildungsbörsen bieten.

