Mit den drei Weisen zur Krippe

Nach der sehr stimmungsvollen Aufführung der Teile I bis III des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach im vergangenen Jahr gibt es nun eine Fortführung des sechsteiligen Kantatenzyklus mit den Kantaten IV bis VI. Inhaltlich geht es insbesondere um den Weg der drei Weisen aus dem Morgenland und ihre Ankunft bei der Krippe. Deshalb findet das Konzert unmittelbar vor dem „Dreikönigsfest“ am Sonntag, 5. Januar, um 18 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche statt. Dazu wird auch die Kantate I noch einmal zu hören sein mit ihrem zur Weihnachtszeit so gerne gehörten „Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage“ und der Bass-Arie „Großer Gott und starker König“.

Der Chor besteht wieder aus Mitgliedern des „Ensemble convocale“, des Chors St. Laurentius sowie weiteren Projektsängerinnen und -sängern. Mit derselben Besetzung des Solistenquartetts mit Simone Schwark (Sopran), Seda-Amir Karayan (Alt), Thomas Jakobs (Tenor), Michael Roman (Bass) sowie dem Heidelberger Kantatenorchester und Maria Mokhova (Orgel/Cembalo) soll musikalisch an die Aufführung des vergangenen Jahres angeknüpft und dem Konzertbesucher eine Geschlossenheit im Höreindruck garantiert werden. Die Leitung liegt wieder bei Jutta Stock.

Kartenvorverkauf bei: Buchhandlung Beltz, Bahnhofstraße 3-9; Buchhandlung Schäffner, Hauptstraße 90; Musikhaus Metz, Grundelbachstraße 112/5 sowie bei allen Sängerinnen und Sängern. wn

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.12.2019