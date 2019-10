Mit der Bahn kostenlos in die City

An den Samstagen am 2. und 9. November sollen die Bauarbeiten am Weinheimer Postknoten mit einem letzten Kraftakt abgeschlossen werden. Verbunden ist das Projekt mit einer Vollsperrung der Mannheimer Straße, was nicht für die Anwohner, sondern auch die Gewerbetreibenden weitere Belastungen bedeutet.

Kostenlose Fahrt mit Straßenbahn

Sie begegnen dem allerdings kreativ und locken mit besonderen Attraktionen zum Einkauf in die Stadt. Unter dem Motto „Shoppen, bis der (Post-)Knoten platzt“ hat das Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit ein kleines Programm für beide Tage zusammengestellt.

Die aktiven Einzelhändler im Verein „Lebendiges Weinheim“ bieten zusätzlich Angebote und Aktionen. Auch die Verkehrsgesellschaft RNV, die der Bauträger der Straßenbaumaßnahme ist, trägt zum Gelingen der Wochenenden bei: Denn die Linie 5 wird an den betroffenen Samstagen zwischen Heidelberg Hauptbahnhof und Viernheim Bahnhof kostenlos zu nutzen sein. Der Schienenweg nach Weinheim an diesen beiden Tagen ist also unentgeltlich, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

An beiden Tagen wird der Windeckplatz inmitten der Fußgängerzone zwischen 11 und 15 Uhr zünftig bewirtet – wenn die Stimmung passt, auch länger. Die „Woinemer Hausbrauerei“ schenkt nicht nur Selbstgebrautes aus, sondern heizt auch eine Gulaschkanone an.

Am 2. November wird der Weinheimer Kreativ-Weinhändler Henning Seeger mit seiner kleinen mobilen Weinbar aktuelle Tropfen von jungen Winzern anbieten. Live-Musik gibt es von dem Weinheimer Duo „Die Schultzes“.

Petra Arnold-Schultze mit ihrem Kontrabass und Jürgen „Mojo“ Schultz an der Gitarre. In der Weinheim-Galerie tritt zweimal der Kinderclown „Julchen und ihre Zaubermäuschen“ auf, direkt in der Einkaufsstraße; einmal um 12 Uhr und noch einmal um 14 Uhr, jeweils für 40 Minuten und natürlich auch ohne Eintritt.

Programm auch am 9. November

Auch für den 9. November steht schon ein Programm, das ein bisschen variiert. Das Saxofon-Duo Pfisterer/Stoltze sorgt dann für die Live-Musik auf der Fußgängerzone.

Weine gibt es dann vom Weingut Schröder, in der Weinheim Galerie tritt der Kinderzirkus „Multikulti“ auf. wn

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.10.2019