Mit Disco-Hits ins neue Jahr

Es ist eine Tradition in Weinheim geworden, beim Jahreswechsel zum „Abtanzen in die Villa Titiania“ zum Beat Club Weinheim zu gehen. Wie in den Vorjahren öffnet der Beat Club Weinheim seine Pforten am Silvesterabend. DJ Rockin’ Rolf und sein Team heißen „tanzfreudige Gäste“ willkommen. Um 21 Uhr öffnet sich die Tür, und um 22 Uhr legt DJ Rockin’ Rolf heiße Rhythmen auf. Dieses Jahr heißt das Motto „Mit den besten Disko-Hits ins neue Jahr“. Vor Mitternacht sind die Disko-Klassiker der 70er- und 80er-Jahre auf seinem Playteller.

Zu „Knallerei oder Raketensteigen“ wird das Silvester-Revival um Mitternacht für eine halbe Stunde unterbrochen. Dann aber ab 0.30 Uhr geht es mit den Disko-Hits weiter. Zu diesem zweiten Teil sind auf dem Playteller dann die Disko-Hits aus den 90er-Jahren dran. Das alles bei freiem Eintritt! Allerdings macht der Beat Club darauf aufmerksam, dass es keine Platz- oder Tischreservierungen geben kann.

Weitere Informationen auf der Internetseite des Vereins unter: www.Beatclub-weinheim.de. wn

