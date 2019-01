Mit einem guten Gefühl nach Hause gehen

region.An einem Samstag gemütlich aufstehen, sich mit Freunden oder Verwandten in der Stadt treffen, lecker frühstücken und danach durch die Straßen schlendern, um – na klar – einzukaufen. Was kann es Besseres geben?

Im Zuge der Digitalisierung ist das Online-Shopping für viele Menschen zur alltäglichen Methode geworden, um sich schnell und einfach zu beschaffen, was man eben gerade haben möchte. Eine gefährliche Bequemlichkeit – denn vielen ist nicht klar, welche Nachteile Online-Shopping mit sich bringt.

Gerade die soziale Komponente ist ein oft unterschätzter Teil des Einkaufens im lokalen Einzelhandel. Denn wer für Erledigungen nicht vor die Tür geht, der trifft sich auch mit niemandem. Das bedeutet, sämtliche soziale Interaktion – also sich mit Freunden oder Familie zu treffen oder auch bloß das kurze Gespräch mit einem Verkäufer im Geschäft – fällt weg.

Diese ist sogar bei einer Bestellung über das Telefon noch eher gegeben, als mit einem schnellen Klick auf dem Rechner oder dem Smartphone.

Wer jedoch in die Innenstadt geht, um seine Einkäufe zu erledigen, der kann sich von seinen Freunden oder dem freundlichen Fachmann im Laden um die Ecke beraten lassen, ob beispielsweise das gewünschte Produkt wirklich das beste für einen ist. Und es macht doch viel mehr Spaß, zwischendurch in einem Café zu pausieren, sich den neuesten Klatsch und Tratsch zu erzählen, um danach wieder die Geschäfte unsicher zu machen, oder?

Beratung ist der nächste Punkt, der beim Bestellen im Netz wegfällt. Kaum ein Online-Programm kann richtig nachschauen, ob einem die Brille wirklich steht oder der Schuh nicht noch vorne drückt. Ein Fachverkäufer im lokalen Geschäft hingegen weiß oftmals besser als der Kunde selbst, welches Produkt gut und richtig für ihn ist, und kann freundlich und kompetent beraten, bis man findet, was man braucht und gesucht hat. So kann man schließlich mit einem guten Gefühl und hochwertigen Waren den Laden verlassen.

Und wenn im Nachhinein doch die Hose nicht perfekt sitzt oder das Hörgerät justiert werden muss, besteht im stationären Handel fast immer die Möglichkeit zur Rückgabe oder zumindest zum Ersatz. Im Internet ist es bei der oftmals gegebenen Anonymität schwer, Produkte schnell und einfach zurück zu geben. Besonders Waren aus dem Ausland sind nicht so leicht wieder loszuwerden, und falls doch, muss man mit Portokosten rechnen.

Mit Einkaufen vor Ort die Umwelt schützen

Das führt zu einem weiteren Vorteil des Shoppens vor Ort – dem Schutz der Umwelt. Diese wird nämlich durch das viele Herumfahren und -fliegen der Lieferungen nicht gerade geschont. Entscheidet man sich jedoch für einen Shopping-Trip in der Heimatstadt, kann man laufen, Fahrradfahren oder die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und so zum Umweltschutz beitragen.

Wer also das nächste Mal „schnell und einfach“ mit ein paar kleinen Klicks zu seinem scheinbar gewünschten Produkt kommen will, sollte sich zweimal überlegen, ob es wirklich so schnell und einfach ist – denn das Gefühl eines echten Shopping-Trips ist unschlagbar. miz

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.01.2019