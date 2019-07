Im Generationen-Treffpunkt „Das Wohnzimmer“ in der Weinheimer Weststadt startet in Zusammenarbeit mit der Akademie für Vielfalt die Themenreihe „Eigene Kräfte mobilisieren“. Den Auftakt macht am Freitag, 12. Juli, der Vortrag „Augentraining – mit entspanntem Blick mehr sehen“.

Die Augentrainerin Sylvia Gelman ist überzeugt davon, dass die Teilnehmer nach dem Workshop mit funkelnden, entspannten Augen nach Hause gehen: „Wir alle sind von einseitigem Nahsehen (Bildschirmarbeit und/oder Smartphone-Nutzung) geplagt. Im Kurs vermittle ich Kenntnisse, wie die Augen optimal bewegt werden und damit auch ein schärferes Sehen möglich ist“, heißt es in der Ankündigung. Es gibt auch Tipps für Übungen im Alltag. Teilnehmer sollten ohne Kontaktlinsen kommen und ein Brillenetui mitbringen, um die Brille sicher zu verstauen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Kurs findet auf Spendenbasis statt.

Augentraining, am Freitag, 12. Juli, 17 bis 18.30 Uhr im „Wohnzimmer“, Breslauer Straße 3. wn

