Mit Fackeln durch den ältesten Stadtteil

Zum Rodensteiner Hoffest mit Flohmarkt am Samstag, 28. September, in der Unteren Hauptstraße in Weinheim bietet die Tourist-Info vor Ort mit dem redegewandten Stadtführer Franz Piva eine passende Stadtführung an. Die Führung im Schein von Fackeln beginnt um 20 Uhr direkt am Rodensteiner Brunnen und dauert etwa eineinhalb Stunden. Die Teilnahme kostet sechs Euro pro Person, Schulkinder bis 13 Jahre zahlen 3 Euro. Allerdings ist eine Anmeldung erforderlich bei der Tourist-Info am Weinheimer Marktplatz, Telefonnummer 06201/8 26 10 oder per Mail an die Adresse tourismus@weinheim.de.

Wenn von der Weinheimer Altstadt die Rede ist, meint man die 1264 gegründete neue Stadt um den heutigen Marktplatz. Historisch richtig liegt der älteste Teil Weinheims aber woanders, nämlich am Zusammenfluss von Grundelbach und Weschnitz, also nahe des Rodensteiner Brunnens.

Spuren hinterlassen.

Das Gebiet um die Peterskirche, den Domhof und auch die Nordstadt waren für die Entstehung für das heutige Weinheim von besonderer Bedeutung. Dort haben berühmte Zeitgenossen wie der trinkfeste Kurfürst Friedrich IV, Liselotte von der Pfalz, Georg I ( späterer König von Großbritannien), sowie J. W. von Goethe im ältesten Weinheimer Stadtteil ihr Quartier aufgeschlagen und ihre

Im romantischen Licht der beleuchteten Burgen und züngelnder Fackeln wird Franz Piva mit seiner Gruppe den Rodensteiner Brunnen mit seinen Sagengestalten, den Domhof , die Alte Postgasse, die Boxerbrücke, den Nachtwächterpfad, die Nördliche Hauptstraße und das frühere Hinnergässer Viertel erkunden. Auch die „Untere Hildebrand´sche Mühle“, die Neumaurerpforte, der „Alte Friedhof“, sowie die Industriekultur der Nordstadt sind ein Thema, ebenso die Peterskirche, deren Vor- Vorgängerbau bereits 861 n. Chr. erstmals erwähnt wurde. Anekdoten über die Bockwirtin, Kurfürst Friedrich IV und Goethe versprechen einen spannenden und lustigen Abend. Franz Piva ist überzeugt: „Manche werden Weinheims ältesten Stadtteil künftig aus einer ganz neuen Perspektive sehen“. whm

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019