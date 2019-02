Mit frischem Cockpit und neuem Diesel

Die überarbeitete V-Klasse fällt durch eine neue Frontschürze auf. © Daimler AG

Stuttgart.Mercedes überarbeitet die V-Klasse. Der Van erhält eine neue Frontschürze und einen retuschierten Grill. Die Motorauswahl wird um einen neuen Diesel erweitert. Der Verkauf beginnt im März zu Preisen ab 36 990 Euro. Im Innenraum gibt es für die V-Klasse ein frisches Cockpit. Außerdem haben die Schwaben die Sicherheitsausstattung um einen aktiven Bremsassistenten und einen erweiterten Fernlichtassistenten ergänzt. Beim neuen Diesel handelt es sich um ein 2,0-Liter-Aggregat, das in zwei Leistungsstufen angeboten wird: Im V 250d leistet der Motor 140 kW/190 PS, für den V 300d nennt Mercedes eine Leistung von 176 kW/239 PS. Der Verbrauch liegt in beiden Fällen bei bestenfalls 5,9 Litern.

Der Motor entwickelt ein maximales Drehmoment von bis zu 530 Nm, schafft den Sprint von 0 auf 100 km/h in 7,9 Sekunden und kommt auf 220 km/h. Auf Wunsch lässt er sich mit einer ebenfalls neuen Neungang-Automatik sowie mit Allradantrieb kombinieren. Auf dem Autosalon in Genf (7. bis 17. März) will Mercedes zudem die Studie einer elektrischen V-Klasse zeigen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019