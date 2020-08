Mit frischem Design und neuen Motoren

Rüsselsheim.Opel hat den Insignia überarbeitet. Das Topmodell des deutschen Autoherstellers ist schärfer gezeichnet als sein Vorgänger und fährt mit einer Lichttechnologie (IntelliLux LED Pixel) vor, die dunkle Straßen stadionhell ausleuchtet. Die beiden Karosserieformen Grand Sport (Limousine) und Sports Tourer (Kombi) erhielten zudem neue Motoren, deren Verbrauch um bis zu 18 Prozent reduziert wurde. Das Rüsselsheimer Flaggschiff feiert Ende September Premiere im Handel. Die Preise starten bei 29 965 Euro für die Limousine und 30 939 Euro für den Kombi.

Der Insignia wurde in Rüsselsheim entwickelt, wo er auch produziert wird. Am Geburtsort der Marke wurde das Neufahrzeug jetzt präsentiert. Dabei ließ Opel auch in seine Zukunftspläne blicken. Laut Thomas Benkner, Leiter Produktmarketing, soll Opel elektrisch und grün werden. Bis 2024 wird es für alle Modelle der Rüsselsheimer eine elektrifizierte Variante geben, so Benkner.

Vier verschiedene Antriebe

Der neue Insignia muss noch ohne Elektroantrieb auskommen. Zwei Benziner mit wahlweise 200 oder 230 PS sowie zwei Diesel mit 122 oder 174 PS treiben den Insignia an. Ein 1,5-Liter-Diesel bildet die Basismotorisierung. Der Dreizylinder ist mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe 208 km/h schnell. Seinen Verbrauch gibt das Werk mit durchschnittlich 4,1 Liter an. Darüber rangiert ein Zweiliter-Diesel mit 174 PS, der 228 km/h schnell ist. Das Aggregat soll im Schnitt 4,3 Liter pro 100 Kilometern benötigen. Die Zweiliter-Benziner leisten 200 PS und im Falle des GSi 230 PS.

Die beiden Antriebe sind die ersten bei Opel mit Zylinderabschaltung. Liegt nur wenig Last an, schaltet die Nockenwellensteuerung zwei Zylinder ab und hilft somit Benzin zu sparen. Bei den Spitzengeschwindigkeiten von 235, respektive 237 km/h ist das natürlich nicht der Fall. Der 200 PS starke Insignia verbraucht, so Opel, im Durchschnitt 6,3 Liter, der GSi kommt auf 7,0 Liter.

Mit seinem frischen Design steht der Insignia noch eleganter und dynamischer auf der Straße als je zuvor. Der neue chromumrandete Kühlergrill ist nun breiter und mit hervortretenden Lamellen besetzt. Klare, schnörkellose Linien betonen die Eleganz des Rüsselsheimers. Groß ist die Zahl der Helferlein. Die Sicht nach hintern verbessert eine neue digitale Rückfahrkamera. Ein Rückfahrassistent erhöht die Sicherheit beim Ausparken. Zum weiteren Angebot zählen Assistenzsysteme wie Frontkollisions- oder Toter-Winkel-Warner, der Spurhalteassistent, die Verkehrsschilderkennung, der automatische Parkassistent oder ein Head-up-Display. Groß geschrieben wird im Familienfahrzeug auch der Komfort. Hierzu zählen ebenso die von der „Aktion Gesunder Rücken“ zertifizierten Sitze.

