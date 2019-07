Mit Herz und Kompetenz für seine Gäste da

BRÜHL.„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – das ist der Kerngedanke des B+O Seniorenzentrums. Bereits seit 1995 steht das B+O Seniorenzentrum aus Brühl für gute Pflegeleistung und bewährte Qualität. Aus dem Motto des Hauses resultieren Akzeptanz, Toleranz und gegenseitiger Respekt. Ende vergangenen Jahres wurde das Seniorenzentrum nach einer Prüfung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) erneut mit der Bestnote 1,0 ausgezeichnet.

Das B+O Seniorenzentrum arbeitet nach einem besonderen Ideal: Anhand des Vier-Säulen-Versorgungs-Prinzips kann jederzeit aus den Bereichen der stationären Kurz- und Langzeitpflege, der Tagespflege, der ambulanten Pflege und der Physiotherapie ein ganz individuelles Bedarfspaket zusammengestellt werden. Ziel ist und war es von Anfang an, dass betagte Menschen in familiärer Atmosphäre körperliches und seelisches Wohlbefinden erleben können. Alle Zimmer sind auf die speziellen Bedürfnisse alter oder behinderter Menschen abgestimmt und haben jeweils eine eigene barrierefreie Nasszelle. Gerne können die Bewohner auch eigene Möbelstücke mitbringen.

Gemütlich entspannen

Das B+O Seniorenzentrum verfügt über fünf Wohnbereiche mit den entsprechenden Pflegeplätzen. Außerhalb der Wohnbereiche stehen noch weitere Gemeinschaftsräume wie die Caféteria, ein Panorama- Raum, der Aktivraum, ein Gemeinschaftsraum, eine Begegnungsstätte sowie auch ein Snoezelenraum zur Verfügung. Unter „snoezelen“ versteht man den Aufenthalt in einem gemütlichen, angenehm warmen Raum, in dem man, bequem liegend oder sitzend, umgeben von leisen Klängen und Melodien, Lichteffekte betrachten kann. Das Snoezelen dient der Verbesserung der sensitiven Wahrnehmung und zugleich der Entspannung. Die bepflanzten Außenbereiche rund um das einladende Haus erweitern das Angebot bei sonnigem Wetter.

Auch kulinarisch wird den Gästen einiges geboten. In der hauseigenen Cafeteria werden täglich Heiß- und Kaltgetränke, Kuchen und Torte angeboten. Und weil gutes Essen Leib und Seele zusammenhält, bietet die Küche täglich mehrere abwechslungsreiche Mahlzeiten an, die den Geschmack und die Bedürfnisse alter Menschen berücksichtigen.

Gemeinschaft und Unterhaltung

Von Langeweile kann im B+O Seniorenzentrum keine Rede sein. Den ganzen Tag über bietet die Abteilung „Soziale Betreuung“ eine breite Palette von alltagsstrukturierenden Angeboten an: wie Gruppenstunden, aber auch Einzel- und Zimmerbetreuung. Hierzu sind auch Angehörige stets willkommen.

Die B+O Tagespflege, eine der vier Säulen des Versorgungs-Prinzips, unterstützt und ergänzt die häusliche Pflege und entlastet die Angehörigen. Die Gäste können frei wählen, ob sie die Tagespflege an jedem Werktag oder nur an einzelnen Tagen besuchen wollen. Dazu steht ein eigener Fahrdienst mit rollstuhlgerechtem Bus für die Tagespflegegäste zur Verfügung.

In der Tagespflege finden die Gäste Gemeinschaft und Unterhaltung. Von Bingo-Nachmittagen über Gedächtnistraining bis hin zur Kreativwerkstatt – für alle ist etwas dabei. Die Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen. Friseurbesuche und – auf Rezept – rehabilitative Angebote wie Ergotherapie, Logopädie oder Krankengymnastik, können im Haus wahrgenommen werden. Um die Tagespflege kennenzulernen, bietet diese einen kostenlosen „Schnuppertag“ an.

Auch Zuhause bestens versorgt

Unter dem Motto „Ambulant mit Herz“ pflegen und betreuen die Mitarbeiter des B+O Ambulanten Pflegedienstes ihre Klienten individuell Zuhause und bieten auch Unterstützung im Übergang von der stationären zur ambulanten Pflege an. Ab sofort unterstützt das Team auch Klienten in Oftersheim und ab August dann auch in Speyer.

In einem kostenlosen Beratungsgespräch vor Ort oder bei den Interessenten Zuhause können neben pflegerischen und medizinischen Leistungen auch Dienste wie Hausnotruf, Menüservice, Betreuungsangebote und hauswirtschaftliche Unterstützung sowie die Wohnberatung besprochen werden.

Zudem werden außerklinische Beatmung, palliative Versorgung, Wundversorgung, parenterale Ernährung, Portversorgung und Beratungseinsätze nach § 37 Absatz 3 des Sozialgesetzbuches XI angeboten.

Physiotherapeutische Maßnahmen

Seit über einem Jahr können externe Patienten auch maßgeschneiderte Behandlungen für die Prophylaxe, Therapie und Rehabilitation bei der B+O Physiotherapiepraxis wahrnehmen.

Durch langjährige Erfahrung und regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungen bietet das kompetente und freundliche Team ein breites Spektrum an physiotherapeutischen Maßnahmen an, wie beispielsweise Krankengymnastik am Gerät, Rückenschmerztherapie oder Wärmebehandlung mit Fango und Infrarot. Ab dem Sommer werden zudem Heilpraktiker-Leistungen und Osteopathie angeboten. Als besondere Serviceleistung werden auch Hausbesuche durchgeführt.

Den Mitarbeitern bei B+O ist es ein Herzensanliegen, dass es Gästen, Bewohnern und Patienten gut geht – diese sollten sich selbst davon überzeugen. red/pr

