Mit Kräutern gegen Schnaken

Die Schnaken kommen – Experten sagen für dieses Jahr eine wahre Plage voraus. Was kann man auf natürliche Art gegen die Plagegeister tun? Tipps hierzu gibt die Kräuterexpertin Dorisa Winkenbach beim nächsten Wildkräuterspaziergang in Weinheim am Donnerstag, 20. Juni, (Fronleichnam) um 17 Uhr. Das Thema des geführten Rundgangs lautet „Essbare Blumen, Sommersonnwendkräuter und pflanzliche Helfer bei Insektenstichen.“ Treffpunkt ist im Technologiepark 15 in Weinheim, Anmeldung nimmt die Tourist-Info am Weinheimer Marktplatz entgegen unter 06201-82-610 oder tourismus@weinheim.de. Helfen können zum Beispiel Spitzwegerichblätter, Efeublätter, Farnblätter, Blattpetersilienblätter, Bergbohnenkraut- oder Basilikumblätter, wenn man sie zerreibt oder zerkleinert und auf die Einstichstellen aufträgt. red

