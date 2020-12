Mit Kraft und wenig Durst

Mannheim.Wir schreiben das Jahr 1976. Seit zwei Jahren erobert ein Kompaktwagen die Herzen der Automobilisten – und nun das: 110 PS und die drei Buchstaben GTI lassen Besitzer schwerer Limousinen verzweifeln, weil sie auf der Autobahn von einem Golf abgehängt werden. War es damals unfassbar, einen Allerweltswagen derart aufzupumpen, verbaut Volkswagen nun, nach inzwischen mehr als 35 Millionen verkauften Golfs, einen 110-PS-Motor in seinem aktuellen Sparmodell.

Der Ur-GTI würde auch heute noch seinem Enkel davonfahren. Zumindest in der Beschleunigung nimmt er ihm eine Sekunde ab, muss allerdings auch rund eine halbe Tonne weniger an Ballast mit sich herumschleppen. Auf der Autobahn würde sich dann die achte Generation vorbeischieben. Und rund die Hälfte an Sprit verbrauchen. Bei all den Diskussionen um das enorme Mehrgewicht darf nicht vergessen werden, was für einen Sprung die Fahrzeuge in den vergangenen Jahren in Sachen Komfort und vor allem Sicherheit gemacht haben.

Der Golf eTSI wird von einem Dreizylinder-Benziner angetrieben – und dabei von einem neuen 48-Volt-System unterstützt. Der Vorteil dieser so genannten Mild-Hybrid-Technik ist, dass eine gute Leistungsausbeute mit einer kompakten Batterie und einem dadurch geringen Zusatzgewicht erzielt wird. Beim Bremsen und Verzögern wird die dadurch gewonnene Energie in der 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie gespeicherten und dann damit das 12-Volt-Bordnetz versorgt – und ein sogenannter 48-Volt-Riemen-Startergenerator angetrieben. Dieser Riemen-Startergenerator übernimmt die Rolle der Lichtmaschine und des Anlassers und „arbeitet“ als kleiner, leichter Elektromotor. Beim Anfahren erhöht er verzögerungsfrei das Drehmoment. Die Folge: Der Golf zieht ansatzlos und kräftig davon. Am Steuer bekommt man von der Symbiose nichts mit. Alles funktioniert reibungslos und unauffällig.

Angenehmer Begleiter

Beeindruckend ist beim neuen eTSI die Laufruhe. Dreizylinder haben oft die Unart, sich durch ein schnarrendes Motorengeräusch in den Vordergrund zu spielen. Der Golf hält sich hier vornehm zurück. Im Zusammenspiel mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe wird der Golf zum angenehmen Begleiter. Und nicht von ungefähr nimmt der Wolfsburger in Deutschland den Spitzenplatz der Zulassungen ein: Hochwertig anmutende Materialien wirken sehr gut verarbeitet, die Sitze bieten tollen Komfort und Seitenhalt, die Straßenlage sowie die Federung lassen das Gefühl aufkommen, in einem Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse zu reisen.

Wenn denn nicht die Bedienung wäre. Alles, wirklich alles, lässt sich über den Touchscreen auf der Mittelkonsole bedienen. Ein kleines Viereck am Rand ist der „Homeknopf“, der Dreh- und Angelpunkt. Aber selbst wer sich viel mit den aktuellen technischen Helferlein auseinandersetzt, muss sich erst mühsam mit der trägen Golf-Schaltzentrale auseinandersetzen. Intuitiv geht anders. Und es kommt die Frage auf, wie sich wohl Fahrer damit herumschlagen, die nicht so technikaffin sind? Das war 1976 einfacher.

