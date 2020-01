Mit Mäßigung wird 2020 zum Jahr der Erfolge

REGION.Das Jahr 2019 ist Geschichte. Noch kurz vor dem Jahreswechsel wurden die letzten Vorsätze gefasst, der Plan für ein besseres Jahr 2020 verinnerlicht: Öfter laufen gehen, sich gesünder ernähren, auf Alkohol verzichten oder mit dem Rauchen aufhöhren zählen dabei zu den beliebtesten Vorsätzen. Anfang Januar klappt das bei den meisten ganz gut.

Das Fitnessstudio freut sich über viele neue Mitglieder, die Tabakindustrie trauert um kurzfristig sinkende Absätze. Nach wenigen Wochen setzt trotz anfänglich großer Motivation bei vielen aber bereits der Schlendrian ein. Alte Muster brechen auf und Dinge, die man sich für das neue Jahr vorgenommen hat, werden schon jetzt auf das kommende verschoben. Dabei ist es doch gar nicht so schwer. Wie es mittels langfristiger Planung und Aktivitäten in der Region gelingen kann, seine Vorsätze in diesem Jahr wirklich erfolgreich umzusetzen.

Die Minimierung von Stress

Stress ist oft die Ursache allen Übels und führt zu Ersatzhandlungen, die Körper und Geist schädigen. Dabei werden neben Berufstätigen auch Schüler, Hausfrauen und Hausmänner von Stress geplagt. Wer häufig darunter leidet, ist dauerhaft angespannt und riskiert im schlimmsten Fall einen Burnout sowie körperliche Beschwerden. Vom Stress dauerhaft Geplagte sollten den inneren Druck gezielt abbauen. Die zu beantwortende Frage lautet: Welche Situationen belasten den Alltag am meisten und wie können sie minimiert werden?

Hilfreich ist Ausgleich jeder Art. Entspannende Bäder und Sport wirken sich positiv auf jedes Gemüt aus. Wie wäre es also mit einem Besuch im Bellamar? Baden, Saunieren und eine wohltuende Massage im Freizeitbad der Region können Wunder wirken und Kräfte freisetzen. Auch Sport ist eine Möglichkeit zum Ausgleich. Er hält gesund, macht fröhlich und steigert die Konzentration. Zudem stärkt er gerade in der kühlen Jahreszeit das Immunsystem.

Fit durch Bewegung und Sport

Wichtig ist auch hierbei die Suche nach dem „Warum“. Was bringt mir sportlich Betätigung? Konkrete Ziele können eine große Motivation sein. Um den richtigen Sport zu finden, sollten zunächst unterschiedliche Sportarten ausprobiert werden. Wem kalte Temperaturen und der Gedanke an sportliche Aktivitäten im Freien schaudern lassen, kann beispielsweise in einem Fitnessstudio vorbeischauen. Fordernde Anstrengung wird dort durch wohltuende Entspannung ergänzt.

Sich ausgewogener ernähren

Wer sich gesünder ernähren will, sollte zunächst wissen, was das überhaupt bedeutet. Low-Carb, Paleo oder Intervallfasten? Eine gesunde Ernährung zeichnet sich vor allem durch abwechslungsreiche Kost aus. Dazu zählen Obst, Gemüse, Fisch, fettarme Milch und fettarmes Fleisch sowie Mineralwasser. Für eine langfristige Umstellung der Ernährung müssen alte Gewohnheiten durch neue ersetzt werden. Hilfreich kann ein wöchentlicher Koch- und Ernährungs-Plan sein. Nimmt die Familie am Vorhaben teil, ist es noch einfacher, die Ernährung zu ändern. Für eine leichtere Umstellung darf es zwischendurch natürlich auch ein Stück Schokolade sein – nur übertreiben sollte man es nicht. Belohnend kann ein wöchentlicher Gang zu einem der vielen regionalen Restaurants in Schwetzingen, Hockenheim und der Umgebung wirken, bei dem man es sich dann so richtig gut gehen lassen kann.

Endlich mit dem Rauchen aufhören

Eine der größten Hürden ist für viele das Weglassen des Glimmstängels. Dabei ist auch Rauchern meist klar, wie schädlich der Griff zur Zigarette ist. Rauchen lässt die Haut altern, schadet der Lunge und kann die Lebenserwartung um bis zu zehn Jahre verkürzen. Die gute Nachricht: Bereits nach einem Jahr Abstinenz vergrößert sich das Lungenvolumen wieder und die Risiken für Herzerkrankungen und Lungenkrebs nehmen deutlich ab. Der Körper ist sogar schon nach drei Tagen entwöhnt. Ein Rauchstopp kann in kleinen Etappen – kontinuierliche Reduktion der Zigaretten – oder abrupt angegangen werden. Wichtig ist vor allem ein Äquivalent. Kaugummis könnten die Leere im Mundinneren füllen.

Die Raucherpause kann zudem produktiv genutzt werden. Unterstützend wirkt eine Liste mit Dingen, die man während des Rauchens erledigen könnte. Da der Nikotinentzug ein Defizit der Endorphine verursacht, ist es ratsam, sich in der Entwöhnungsphase mit Kleinigkeiten, wie einem Spaziergang durch den Schwetzinger Schlossgarten oder den Gartenschaupark, zu belohnen, die zum eigenen Glück beitragen.

Alkoholverzicht

Den meisten bewusst und dennoch oft ignoriert wird der Fakt, dass bereits ein alkoholisches Getränk am Tag dem Körper schadet. Vom Verzicht auf regelmäßigen Alkoholkonsum profitieren Leber und Immunsystem. Zudem nimmt das Krebsrisiko ab, wohingegen die Gehirnleistung zunimmt.

Auch hier sind Gewohnheiten der Feind des Abstinenzlers. Trinken sollte nicht als Belohnung, sondern als Schädling für Körper und Geist gesehen werden. In einem ersten Schritt ist es hilfreich, keinen oder zumindest weniger Alkohol im Haus zu haben und das gewohnte Glas Wein zum Essen durch einen Saft oder Wasser zu ersetzen. Die Konsequenz muss keine Totalverzicht sein. Besondere Anlässe können weiterhin ein Grund sein. Wie beim Verzicht auf ungesundes Essen, gilt aber auch hier Mäßigung.

Ausgewogene Mediennutzung

Wer viel Zeit vor dem Fernseher verbringt, schadet durch mangelnde Bewegung nicht nur seinem Körper. Auch die Gedächtnisleistung und das Gewicht leiden. Vor allem auf die Frühentwicklung von Kindern wirkt sich ein hoher Fernsehkonsum negativ aus. Um weniger Zeit vor dem Bildschirm zu verbringen, sollten bestimmte Zeiten ausgemacht werden – optimal wäre maximal eine Stunde am Tag. Klar ist, dass die Zeit vor dem Fernseher sich viel sinnvoller nutzen ließe. Etwa durch das Lesen eines Buches oder einer regionalen Zeitung. chh

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.01.2020