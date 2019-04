Mit scharfem Schliff und reichlich Glanz

München.Geschliffen präsentiert sich der neue BMW X5. Das hat seine Gründe vor allem in der designmäßigen Aufwertung der Mittelkonsole. Hier lassen sich Knöpfe bedienen, die aus Kristallglas gefertigt sind. Der Lautstärkenregler oder der Gangwahlschalter im Swarovski-Look – das hat etwas. Glasapplikationen (für 650 Euro zusätzlich) sind aber nicht das einzige, womit die vierte Generation des bayrischen Bestsellers glänzt. Für den Gründungsvater der X-Familie hat BMW das digitale Cockpit installiert, die Zahl der Sicherheitssysteme erhöht, die Technologie verbessert und an der Dynamik gefeilt. Selbst die Geländeeigenschaften erfuhren durch ein optionales Offroad-Paket eine Aufwertung.

Länger, breiter, höher

Gegenüber dem Vorgänger hat das neue Modell an Länge, Breite und Höhe zugelegt. Auch der Radstand ist gewachsen. Dies verhilft dem X5 zu einer imposanteren Erscheinung und mehr Platz. Eine Riesen-Niere dominiert die Front. Zur Serienausstattung zählen LED-Scheinwerfer, optional wird Laserlicht angeboten. Auch die markanten Heckleuchten sind in LED-Technik ausgeführt. Der Innenraum vermittelt ein großzügiges Raumgefühl. Sowohl vorne als auch hinten genießen die Insassen üppige Platzverhältnisse mit reichlich Knie- und Kopffreiheiten in einem exklusiven Ambiente.

Der Fahrer und sein Beifahrer können sich zusätzlich eine Massage gönnen. Für alle Insassen stehen acht individuelle Aromavarianten zur Verfügung. Und noch eine neue Annehmlichkeit: Thermo-Cupholder, die wahlweise das Getränk kühlen oder erwärmen. Hinter einer zweigeteilten Heckklappe, bei der sich beide Elemente automatisch öffnen, nimmt ein Fach mit einem Volumen von 650 Litern Gepäckstücke auf. Der Kofferraum lässt sich auf bis zu 1860 Liter erweitern. Die Gepäckraumabdeckung versenkt sich elektrisch im Boden. Die optionale Zweiachs-Luftfederung lässt das Absenken der Ladekante um bis zu 80 Millimeter zu.

Das aufgewertete Fahrwerk ermöglicht mit Wankstabilisierung und der neuen Integral-Aktivlenkung besonders dynamisches Fahren, welches von einem elektronisch geregelten Differential an der Hinterachse zusätzlich unterstützt wird. Der wuchtige Bayer ist also durchaus für die flotten Fahrten gerüstet – wenngleich das souveräne Dahingleiten viel Fahrspaß garantiert. Ein automatisches Achtgang-Getriebe verrichtet dabei in jeder Gangart eine tadellose, effiziente Schaltarbeit.

Das noble SUV (Sport Utility Vehicle) wird wahlweise von einem Ottomotor (340 PS) und zwei Dieselaggregaten (265 und 400 PS) angetrieben. Alle Modellvarianten erfüllen die Bestimmungen der Emissionsnorm EU6d-Temp. Der gefahrene X5 xDrive 30d leistet 265 PS. Sein Reihensechszylinder schiebt das 2,1 Tonnen schwere Gefährt in 6,5 Sekunden auf die 100-Kilometer-Marke bis auf eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h.

Der edle X5, der vom bayrischen Autohersteller übrigens zum SAV (Sports Activity Vehicle) ernannt wurde, gibt sich nahezu geräuschlos. Effizient und durchzugsstark verrichtet der Sechszylinder-Diesel seine Arbeit. Der BMW X5 xDrive 30d kostet 69 200 Euro. Der Diesel ist quasi das Einstiegsmodell. Die Preisliste für den Benziner mit 340 PS startet bei 70 700 Euro.

