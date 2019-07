Mit scharfen Konturen

Aufgefrischt: Audi renoviert seine Mittelklasse A4. © dpa

Ingolstadt.Audi bringt die A4-Familie ins Elektrozeitalter. Zwar reicht es fürs Erste noch nicht für einen reinen Akku-Antrieb. Doch wenn die Mittelklasse-Baureihe im Herbst nach einer großen Überarbeitung neu durchstartet, setzt Audi auf Mild-Hybrid-Technik. Die Preise beginnen bei 33 600 Euro für die Limousine, der Kombi Avant startet bei 35 250 Euro, und die Geländeversion Allroad quattro ist laut Hersteller ab 50 100 Euro zu haben.

An der Spitze der Palette steht weiterhin das Sportmodell S4, das nun allerdings in Europa ausschließlich als Diesel lieferbar ist. Der drei Liter große Sechszylinder mit elektrischem Verdichter und 48-Volt-Generator leistet 255 kW/347 PS und beschleunigt mit bis zu 700 Nm in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Den Verbrauch gibt Audi mit 6,2 Litern (162 g/km CO2) an. Es gibt zum Verkaufsstart vier weitere Diesel, bei den Benziner gibt es aktuell nur drei Varianten eines 2,0 Liter großen Vierzylinders. Audi hat nahezu alle Blechteile modifiziert. So gibt es einen flacheren Grill, strenger gezeichnete LED-Scheinwerfer sowie stärker konturierte Kanten über den Kotflügeln. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.07.2019