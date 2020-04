Mittelklasse im Sportgewand

Ingolstadt.Die Audi-Sportmodelle für die Mittelklasse sind aus dem Trainingslager zurück: RS4 Avant und RS5 gibt es deshalb jetzt mit nachgeschärftem Design und modernisiertem Infotainment. Die Markteinführung erfolgt noch im April. Die Preise für den Kombi Avant beginnen bei 81 400 Euro, das RS5 Coupé und der viertürige RS5 Sportback kosten jeweils mindestens 83 500 Euro. Bei allen drei Modellen erkennt man die Überarbeitung von außen an weiter ausgestellten Kotflügeln und einer Frontpartie mit größeren Einlässen für mehr Luftdurchsatz. Innen gibt es künftig wie in den Serienmodellen ein neues Bediensystem mit einem größeren Bildschirm, der jetzt auch auf Berührung reagiert. Unter der Haube ändert sich nichts: Es bleibt bei einem 2,9 Liter großen V6-Motor mit 450 PS. Der Kombi beschleunigt in 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und kann statt 250 gegen Aufpreis bis zu 280 km/h schnell fahren. Für den RS5 nennen die Bayern einen Sprintwert von 3,9 Sekunden und das identische Spitzentempo. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020