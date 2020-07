Gadheim.Der EU-Austritt Großbritanniens hat den Veitshöchheimer Ortsteil Gadheim (Landkreis Würzburg) ins geografische Zentrum der Europäischen Union gerückt. Am Freitag hat Bischof Dr. Franz Jung an einer Feierstunde teilgenommen, bei der die Bayerische Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, den neuen EU-Mittelpunkt einweihte.

„Es ist ein trauriges und freudiges Ereignis in einem“, bilanzierte der Bischof nach der Feierstunde am EU-Mittelpunkt. „Freudig ist, dass der Mittelpunkt Europas in Gadheim liegt. Traurig ist, dass uns ein wichtiger Partner abhandengekommen ist“, sagte Jung mit Verweis auf den Austritt Großbritanniens aus der EU. „Die Zukunft liegt in der Gemeinschaft. Die Tendenzen der Trennung, die sich in Europa breitmachen, sind kein gutes Zeichen“, ergänzte er.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.07.2020