Mitten in der Stadt und im Leben

Lauda.Der Neubau mitten in der Stadt liegt im Zeitplan. Der Caritasverband im Tauberkreis errichtet im Zentrum von Lauda, gegenüber dem Caritas-Altenpflegeheim Johann Bernhard Mayer, ein neues Gebäude, das künftig 24 Bewohnern mit Teilhabebeeinträchtigung ein neues Zuhause bieten wird. Noch in diesem Jahr ist der Einzug der Gruppe geplant, die derzeit in Gerlachsheim wohnt.

Im Obergeschoss wird auf 280 Quadratmetern eine Tagesbetreuungsgruppe für 15 Plätze entstehen. Dort treffen sich die Senioren des Hauses. Das Angebot der Caritas steht aber auch Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung offen, die nach dem Arbeitsleben zu Hause betreut werden. Rund 3,5 Millionen Euro kostet das Vorhaben, für das 88 000 Euro an Förderung durch das Land fließen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.07.2020