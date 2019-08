Möglichst einen Platz verbessern

Mirco Baltz (v. l.), Tom Kiefer, Kevin Gabor und der neue Trainer Stefano Parisi (vorne) sollen die SGO II verstärken. © Fischer

Nach nur einem halben Jahr Pause ist die SG Oftersheim wieder am Start. Dem hervorragenden Unterbau in der Jugendarbeit sei Dank, dass der Club nun wieder an vergangene Zeiten anknüpfen und ein Reserveteam in den Spielbetrieb schicken kann.

Mit Stefano Parisi, der vom SV Rohrhof II kam, steht ein Mann auf der Kommandobrücke parat, der seine ersten Erfahrungen als Trainer einer Senioren-Mannschaft sammeln kann und gleichzeitig hervorragend ins Anforderungsprofil gepasst hat. „Ich hatte hier sehr gute Gespräche. Die Entwicklung in Oftersheim ist sehr positiv, da bei der SGO sehr engagierte Leute am Werke sind“, freut sich Parisi auf die Aufgabe.

Sein Hauptfokus soll auf die Rolle am Spielfeldrand konzentriert werden, selbst die Fußballschuhe werde er nur noch im Notfall schnüren. „Wir haben für beide Teams einen sehr großen Kader und auch in der A-Jugend sehr gute Spieler, so dass ich aller Voraussicht nach nicht mehr spielen werde“, so Parisi.

An alte Zeiten anknüpfen

Als die SG Oftersheim II im vergangenen Winter vom Spielbetrieb zurückgezogen wurde, belegte sie in der Kreisklasse B1 den fünften Tabellenrang. Es ist eine Platzierung, an der sich Parisi trotz eines neuen Kaders gerne orientieren möchte. „In der Runde strebe ich schon Platz vier bis acht an“, sagt er. „Meine persönliche Zielsetzung ist aber, so viele junge Spieler wie möglich an die erste Mannschaft heranzuführen.“ Es entsteht etwas bei der SG Oftersheim und es erscheint nicht unrealistisch, mit dem eingeschlagenen Weg an frühere Zeiten anknüpfen zu können.