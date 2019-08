Möglichst schnell in der Liga ankommen

Nach einer über vier Jahre kontinuierlichen Weiterentwicklung hat es der SV Harthausen geschafft, erstmals in der Vereinsgeschichte in die Kreisliga A3 aufzusteigen. So kann er nächstes Jahr sein 50-Jahr-Jubiläum als A-Ligist feiern. Trainer Harald Ott ist im fünften Jahr in Folge beim SV tätig und beantwortete kurz und knapp unsere Fragen.

Herr Ott, wie zufrieden waren Sie du mit der vergangenen Saison?

Harald Ott: Durch den Aufstieg in der Relegation bin ich natürlich sehr zufrieden mit der letzten Saison. Damit haben wir auch unser Ziel erreicht.

Was erwarten Sie in der neuen Liga?

Ott: Ich gehe davon aus, dass es vier bis fünf Mannschaften gibt, die um den Aufstieg spielen werden. Für uns geht es darum, relativ schnell in die A3 reinzukommen und von Beginn an um jeden Punkt zu kämpfen.

Gibt es Veränderungen im Team?

Ott: Mit Joachim Ruck haben wir einen erfahrenen und torgefährlichen Spieler hinzubekommen, der mich auch als Co-Trainer unterstützen wird.

Wie läuft die Vorbereitung?

Ott: Bisher bin ich ganz zufrieden. Die Jungs ziehen sehr gut mit.

