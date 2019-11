Morgan mit neuem Motor

Der Morgan Plus Six bekommt erstmals einen Turbomotor. © dpa

Malvern Link.Nach mehr als 20 Jahren baut der britische Sportwagenhersteller Morgan mal wieder ein neues Auto: den Plus Six. Der hat zwar das gleiche Design wie eh und je. Doch wenn der Roadster in diesen Tagen zu Preisen ab 95 000 Euro in den Handel kommt, gibt es nicht nur eine neue Plattform und mehr Ausstattung, sondern auch einen komplett neuen Antrieb, teilte der Hersteller mit.

Unter der langen Haube steckt – erstmals in der über 120-jährigen Firmengeschichte – ein Turbomotor. Der hat drei Liter Hubraum und sechs Zylinder und wird samt der ebenfalls erstmals eingebauten Automatik von BMW geliefert. 250 kW/340 PS und 500 Nm stark, beschleunigt der Benziner den Zweisitzer binnen 4,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und macht ihn bis zu 267 km/h schnell. Für den Verbrauch nennen die Briten 7,4 Liter (170 g/km CO2). Zwar gibt es weiter keine elektrische Fahrhilfen und nur eine rudimentäre Sicherheitsausstattung. Doch hat der Morgan nun eine Zentralverriegelung und eine Scheinwerferautomatik. tmn

