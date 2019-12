Moritz Esslinger geehrt

Odenwald-Tauber/Berlin.Zum 14. Mal fand in Berlin die jährliche Ehrung der bundesbesten IHK-Azubis statt. Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek überreichten den Preisträgern Pokale und Urkunden, darunter auch Moritz Esslinger aus Niederstetten. Der DIHK-Präsident sprach den Super-Azubis seine Anerkennung aus. Diese hatten in ihren Abschlussprüfungen bei den Industrie- und Handelskammern die höchsten Punktzahlen in ihren Berufen erreicht – und das bei knapp 300 000 Prüfungsteilnehmern. Aus der Region Odenwald-Tauber wurde Moritz Esslinger aus Niederstetten, der bei den Fränkischen Nachrichten eine Ausbildung zum Medienkaufmann Digital und Print absolviert hat, ausgezeichnet.

