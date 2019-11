„Mo’Roots“ auf der Wachenburg

Gastgeberin Susan Horn lädt zu „Mo’Roots“ am Dienstag, 5. November, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Fuchsenkeller auf der Wachenburg die Sänger Rüdiger Skoczowsky, Rino Galiano und Eden Noelan ein. Dazu eine Band, bestehend aus Gitarrist Ray Mahumane, Schlagzeuger David Anlauff und Keyboarder Michael Quast.

Über den prominenten Gastsänger und seit „The Voice of Germany“ guten Freund von „Mo’Roots“, Rüdiger Skoczowsky, heißt es auf Wikipedia: Rüdiger Skoczowsky stammt aus Pulheim bei Köln und sang im Chor, seit er acht Jahre alt war. 2009 ging er für ein Gesangsstudium nach Hamburg. Er bewarb sich 2011 bei der Castingshow The Voice of Germany. Bei den Blind Auditions schaffte er den Sprung in das Team von Xavier Naidoo und überstand die Battle Round mit einer Darbietung von „What A Wonderful World“. Seine Version von „Without You“ von David Guetta schaffte es auf Platz 80 der deutschen Charts.

Mit dabei sind am Dienstag, 5. November, ab 20 Uhr außerdem der Mann aus Haiti, Eden Noel, und Sterntaler-Botschafter Rino Galiano, der kleine Mann mit der großen Stimme.

Eintrittskarten-Anfrage per E-Mail: info@wachenburg.com oder Telefon: 06201/84 62 60. wn

