Mosbacher Pilot blieb unverletzt

Mosbach/Bad Mergentheim.Ein 42-jähriger Mosbacher musste am Dienstagabend mit seinem Ultraleichtflugzeug bei Bad Mergentheim mit dem Rettungsschirm notlanden. Über dem Wohngebiet Weberdorf hörte der Pilot gegen 21 Uhr einen lauten Schlag. Sein Flugzeug geriet in Unwucht und der 42-Jährige löste, das Notrettungssystem in seinem Flugzeug aus. Der Pilot blieb unverletzt. Sein Flugzeug landete in einem nahe gelegenen Weizenfeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 43 000 Euro. An der Absturzstelle wurde festgestellt, dass ein Propellerblatt ausgebrochen war. Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zu der Absturzursache aufgenommen. Zur Klärung wird das abgebrochene Propellerblatt gesucht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.06.2020