Motivation ungebrochen

Ans Aufhören hatte Anne Sauer auch im Moment ihrer größten sportlichen Enttäuschung nicht gedacht. Allerdings verleugnet sie nicht, dass sie nach der verpassten Olympia-Qualifikation im Februar „in ein tiefes Loch“ gefallen war.

Die 29-jährige Florett-Fechterin von Future Fencing Werbach erholt sich in diesen Tagen zwar von einer Oberschenkel-Operation, doch sie hat das Tal der Tränen durschritten und unternimmt schon bald einen neuen Anlauf – dieses Mal, um sich für die Spiele 2024 in Paris zu qualifizieren. „Diese Motivation ist tief in einem drin“, sagt sie. Um ihren Traum von einer Olympia-Teilnahme zu verwirklichen, hat sie auch Dinge in ihrem Umfeld verändert. Während des Lockdowns feierte sie zwischenzeitlich „Erfolge“ als „digitale Fitnesstrainerin“. mf

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.07.2020