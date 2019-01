Motivationsschub der höchsten Qualität

Schwetzingen.Es ist wie jedes Jahr: Im Januar stehen die Vorsätze und Ziele noch ganz weit oben auf der Prioritätenliste, rutschen aber im Laufe des Jahres immer weiter nach unten. Das Problem: die Motivation. Ein neues Jahr bringt immer Aufbruchstimmung mit, schließlich soll es besser werden als die vergangenen 365 Tage. Damit es nicht wieder die „Einmonatsfliege“ bleibt, gibt es ein paar Tricks. „Wenn du dein Zimmer aufräumst, darfst du nachher noch ein bisschen Fernseh schauen“ – wer kennt den Satz nicht? Mit dem Belohnungsprinzip wird Motivation geschaffen. Genauso verhält es sich mit dem Training. Theoretisch sollten Fitness und Wohlbefinden zwar ausreichend Belohnung sein, wer aber dennoch mehr Ansporn braucht, um regelmäßig in die Pfitzenmeier Clubs und Resorts zu gehen, der findet hier mehr als genug davon.

Da wäre zum Beispiel das vielfältige Angebot. Keine Lust auf Yoga? Wie wäre es dann mit Deep Work? Oder TRX? Oder, oder, oder... Über 1000 Kurse und Workouts werden wöchentlich in den verschiedenen Pfitzenmeier Clubs und Ressorts angeboten. Von Klassikern über Highlights bis hin zu den neuesten Trends – Langeweile kommt hier nicht auf. Auch für die, die vielleicht nur ganz kurz in Gruppen trainieren wollen, ist mit den 20-minütigen Express Workouts das Richtige geboten. Eine gelungene und keineswegs weniger anstrengende Alternative ist das Training im Wasser, das vor allem in den AquaDomes angeboten wird. Die Besonderheit: Es fördert die Gesundheit, denn neben der Fettverbrennung werden die Haut und das Bindegewebe massiert und auch die Organe profitieren durch den erhöhten Wasserdruck – insbesondere die Atmungsorgane.

Wer bei all der Vielfalt tatsächlich noch einen Motivationsschub braucht, der findet bei Pfitzenmeier standartmäßig den Sauna-Bereich mit verschiedenen Aufgüssen und Dampfbäder zur Entspannung. Eine absolute Wohltat als Ausgleich zum Alltag.

2019 hat das Potential anders zu sein als das letzte Jahr. Die Frage ist nur: Was macht man daraus? Abwechslung, Training in der Gruppe, im Wasser oder alleine und Entspannung nach dem Training sind Motivationsanschübe, die Pfitzenmeier einem geben kann. Jetzt muss man sie nur noch annehmen. red/pr

