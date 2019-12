Im Januar 1959, vor 60 Jahren, gründete Berry Gordy jr. als Musikproduzent und Songschreiber das Plattenlabel „Motown Records“ in Detroit. Bereits wenige Jahre später verkaufte Motown mehr Singles und brachte mehr Hits heraus als jede andere Plattenfirma. In der klassischen Motown-Ära der 1960er setzte die Professionalität der Motown-Künstler Maßstäbe in puncto Komposition, Interpretation und Choreografie. Eine ganze Reihe von Motown-Klassikern passen ganz wunderbar in die Adventszeit. Deshalb nahmen Stars wie Diana Ross & The Supremes, The Jackson 5, The Temptations, Stevie Wonder und andere jede Menge bekannte Weihnachts-Klassiker auf, die bis heute von ihrer Musikalität nichts eingebüßt haben.

Mit „Motown goes Christmas“ zeigt das Euro-Studio Landgraf zum 60. Geburtstag des Labels eine besondere Show. Mal heiter, mal besinnlich widmen sich fünf formidable Sängerinnen und Sänger, begleitet von einer exzellenten Live-Band, den großen Motown-Weihnachtshits und den kleinen, aber feinen Anekdoten hinter den Songs.

Karten im Vorverkauf

Geboten wird ein Mix aus unverwechselbaren Stimmen, Frage-und-Antwort-Arrangements afro-amerikanischer Kirchentradition, Popmusik-Elementen, virtuosen Jazz-Anleihen und unwiderstehlichen Rhythmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kulturgemeinde Weinheim. „Motown goes Christmas“ ist am Dienstag, 17. Dezember, um 20 Uhr in der Stadthalle Weinheim zu sehen.

Tickets gibt es im Vorverkauf über die Geschäftsstelle der Kulturgemeinde Weinheim in der Stadthalle und telefonisch unter 06201/1 22 82, von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, an Vorstellungstagen von 9 bis 12 Uhr oder rund um die Uhr auf der Internetseite www.kulturgemeinde.de. wn

