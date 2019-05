Muddy’s wird zum Honky-Tonk

Wenn diese Band in der Stadt ist, werden die Sheriffs nervös. Der Sound ist unverwechselbar und klingt in etwa so, wie wenn ein Cowboy nach einem langen, harten Arbeitstag im Sattel am Lagerfeuer sitzt, und die Dose Baked Beans öffnet. Er wischt sich den Staub der Prärie von der Stirn, packt seine Steelguitar aus und singt sein einsames Lied in den Sonnenuntergang.

Die „Lucky Wilson Band“ spielt am Freitag, 31. Mai, 20.30 Uhr, ein Konzert im Muddy’s Club. Bandleader Bernd Hoffmann bringt mit seiner fünfköpfigen Combo den Flair der US-amerikanischen Südstaaten nach Weinheim. Stilecht tragen die Gesetzlosen Cowboyhüte, die breiten Krempen schützen die Musiker vor dem hellen Scheinwerferlicht. Howdy. „Darf ich zum Squaredance bitten“, könnte während eines Konzerts der Band zu einer durchaus geläufigen Aufforderung zum Tanz werden. Denn der Sound ist original amerikanisch, mit Geige, Westerngitarre, E-Gitarre, Bass und Schlagzeug verwandelt das Quintett jede Bühne zu einer Rodeo-Arena.

Sehnsucht nach „Wild West“

Obendrauf kommen mehrstimmige Gesänge, die die Sehnsucht nach „Wild West“ in sich tragen. Mit einer ordentlichen Portion Entertainment machen die Outlaws Stimmung, wie in den besten Saloons, schreibt der Veranstalter in einer Ankündigung. Wenn dann eine Klangkulisse wie aus einem Westernstreifen das Ambiente des Muddy’s Club trifft, darf das Publikum einem authentischen Konzertabend entgegenfiebern. wn

