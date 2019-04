Mühle: „Zwangsgeld rechtmäßig“

Der Eigentümer der denkmalgeschützten Hildebrandschen Mühle in Weinheim muss an die Stadt ein Zwangsgeld von 40 000 Euro zahlen, weil er Forderungen zum Schutz der Villa nicht nachkam. Einen Eilantrag, mit dem er die Vollstreckung der Zahlung aufschieben wollte, hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe abgelehnt. Das teilten Stadt und Gericht in Presseinformationen mit.

Bereits im Mai 2018 hatte die Stadt Weinheim dem Eigentümer der Mühle aufgegeben, ein provisorisches Dach für die denkmalgeschützte Villa zu errichten und diese dauerhaft vor Vandalismus zu schützen. Im August folgte die Androhung eines Zwangsgelds in Höhe von 40 000 Euro. Da weiterhin nichts passierte, forderte die Stadt im Dezember die Zahlung. Der hiergegen beim Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe eingelegte Widerspruch hat laut Verwaltungsgericht keine aufschiebende Wirkung. Wie die 12. Kammer weiter ausführte, sei die Zwangsgeldfestsetzung „voraussichtlich rechtmäßig, insbesondere verhältnismäßig“. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Die Parteien können binnen zwei Wochen Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim einlegen.

Im Weinheimer Rathaus wurde die Entscheidung gleichwohl mit Erleichterung aufgenommen. Sie zeige, dass die eingesetzten Maßnahmen „richtig und wichtig sind, um den fortschreitenden Verfall der Villa zu verhindern“, schreibt die Stadt. Das RP werde sich nun mit dem eingelegten Widerspruch befassen. red

