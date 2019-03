Müllarbeiter bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Weinheim ist ein Müllmann verletzt worden. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, befuhr ein 47-jähriger Fahrer eines Müllwagens am Freitag gegen 7.50 Uhr die Stadtmühlgasse und bog rechts in die Höllenstaffel ab. Hierbei streifte der Müllwagen eine Hauswand. Ein 27-Jähriger, der als Müllentsorger auf dem Trittbrett stand, versuchte beim Erkennen der bevorstehenden Kollision noch abzuspringen, was jedoch nicht gelang. Der 27-Jährige wurde kurzzeitig zwischen Wand und Fahrzeug eingeklemmt und fiel anschließend auf die Straße. Er wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. pol

