Mülltonnen angezündet

Ein unbekannter Täter hat am Montagmorgen gegen 4.15 Uhr in der Friedrichstraße in Weinheim zwei große, grüne Müllcontainer in Brand gesteckt. Eine Anwohnerin war durch Geräusche aufmerksam geworden und bemerkte auf der anderen Straßenseite eine männliche Person. Der mutmaßliche Täter flüchtete in die Dunkelheit. Die Zeugin verständigte die Polizei, beim Eintreffen standen die beiden Müllcontainer in Vollbrand. Die Weinheimer Feierwehr, die mit vier Wehrmännern anrückte, löschte den Brand. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, komplett schwarz gekleidet und ohne Bart. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06201/100 30 bei der Polizei in Weinheim zu melden. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.10.2019