Musik mit Drang nach vorne

Sie sind laut, ihr Sound ist hart und ihre Musik so facettenreich, dass die Zeit während der Konzerte zu fliegen scheint. „The Intersphere“ spielen am Samstag, 28. September, 21 Uhr, ein Konzert im Café Central. Nach der großen Album-Release-Tour zum aktuellen Langspieler „The Grand Delusion“ und einem ausgedehnten Festivalsommer spielen die Alternative-Progger von „The Intersphere“ im Herbst einige Zusatzshows – unter anderem in Weinheim.

Erfolgreiche Tourneen mit Dredg und Karnivool. Ein hervorragender Ruf in der internationalen Alternative-Prog-Szene, gesund gewachsen, über zwölf Jahre Bandkarriere und vier Studioalben. Der verdiente Charteinstieg des letzten Albums „Relations In The Unseen“ im Jahr 2014, den vielschichtigen Rock-Texturen der Mannheimer zum Trotz – es hätte genauso weitergehen können für „The Intersphere“. Dann meldete sich das echte Leben. „Nach dem letzten Album und zahllosen Shows ist es irgendwann ruhig um uns geworden“, erzählt Sänger und Gitarrist Christoph Hessler.

Karten im Vorverkauf

„Wir waren an einem toten Punkt angekommen. Die alten Konzepte haben nicht mehr funktioniert.“ Hessler, inzwischen zweifacher Familienvater, wagt mit Gitarrist Thomas Zipner, Schlagzeuger Moritz Müller und dem neuen Bassisten Daniel Weber einen Neustart. „Wir sind früher extrem vorbereitet an ein Album herangegangen. Dieses Mal haben wir uns zehn Tage eingeschlossen und erst mal nur gejammt. Für viele Bands ist das der Urknall des Songwritings. Für uns als Band war es das erste Mal. Tickets sind im Kartenshop der DiesbachMedien, Friedrichstraße 24, Weinheim, erhältlich. wn

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019