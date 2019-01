Musikalische Messe zu Mozarts Geburtstag

Morgen, 27. Januar, hätte Wolfgang Amadeus Mozart seinen 263. Geburtstag gefeiert und dessen Vater, Johann Georg Leopold Mozart, wäre in diesem Jahr 300 Jahre alt geworden. Anlässe, die Kirchenmusiker Tobias Breitner bewogen haben, Werke beider Mozarts gemeinsam erklingen zu lassen. Sopranistin Giorgia Cappello, der Chor der Jesuitenkirche – im Bild: die Kuppel – und Breitner an der Orgel gestalten die Messe am Mozart-Geburtstag um 11.30 Uhr in der Jesuitenkirche mit. Zu hören sind das „Alleluja“, das „Laudate Dominum“ und die Ouvertüre aus der Oper „Die Zauberflöte“ sowie das „Kyrie“ und „Sanctus“ aus der Messe in C. Die Heilige Messe feiert Jesuitenpater Hermann Kügler. red (Bild: kathma.de)

