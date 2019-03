Musikalische Weinprobe

Der MGV 1868 Lützelsachsen lädt am Freitag, 29. März, 19 Uhr, Mitglieder, Freunde, Gönner sowie alle Bürger – auch aus Nachbarorten – ins Sängerheim in der Weinheimer Straße zur musikalischen Weinprobe ein. Anmeldungen nehmen bis Mittwoch, 27. März, Karl Leitwein (Telefon: 06201/50 72 81), Karl Kreis (06201/5 22 63) oder Gerhard Diesbach (06201/5 72 44) an.

Die Weine kommen vom Weingut Teutsch und werden von den Lützelsachsener Weinhoheiten eingeschenkt und von Johannes Teutsch erläutert. Die Sänger des Männerchors bieten mit Musikdirektor Kurt Arras dazu die passenden Lieder. Chorleiter Arras, Bariton Peter Brenner und Tenor Emil Ziegler unterhalten mit Solo-Einlagen. Am Keyboard ist André Spachmann. Auch für Speisen ist gesorgt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019