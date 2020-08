Nächste Saison aufs Großfeld

In der abgebrochenen vergangenen Saison holte sich die SG Oftersheim in der Kleinfeld-Landesliga die Vizemeisterschaft. Für die neue Saison wollte man sich für einen Umzug auf das Großfeld rüsten, bekam aber durch Corona einen Stricht durch die komplette Planung gemacht. „Uns hat einfach die Vorbereitung für den Wechsel gefehlt, so dass wir nochmal auf dem Kleinfeld antreten. Aber für 2021/22 ist der Umzug auf das Großfeld angedacht“, sagt Katja Wiedemann, Trainerin bei der SG Oftersheim.

Der Abschiedssaison auf dem Kleinfeld soll nun dafür die Krönung in Form der Meisterschaft folgen. „Das wurde uns letzte Saison ebenfalls verwehrt. Des weiteren hoffen wir auf Spielerinnen-Zuwachs und darauf, dass der Zusammenhalt in der Mannschaft so bestehenbleibt“, so Wiedemann. Auf die Tore von Nakisa Heim können Trainer und Team man in der nächsten Saison allerdings nicht mehr zählen. Die Offensivspielerin schloss sich dem Verbandsligisten Spvgg 06 Ketsch an.

Casciaro führt

Führungsspielerin bei den Oftersheimerinnen ist Anna-Teresa Casciaro. „Sie ist der Mannschaft sehr stark verbunden. Sie ist willensstark, durchsetzungsfähig, vertrauenswürdig und loyal“, lobt Wiedemann ihre Kapitänin und setzt darauf, dass sie das Team durch die Saison führt, um sich am Ende mit dem Titel aus der Kleinfeld-Staffel zu verabschieden. wy

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020